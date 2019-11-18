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Происшествия

В Бишкеке произошло ДТП с участием пяти машин

В Бишкеке произошло ДТП с участием пяти машин. Видео в социальной сети Instagram опубликовал пользователь Ertaisfr.

Он написал, что один из водителей был в нетрезвом состоянии.

В ГУОБДД подтвердили эту информацию. По их данным, ДТП произошло накануне примерно в 22.50.

«Авария случилась на перекрестке бульвара Молодой Гвардии и проспекта Жибек Жолу. Водитель автомобиля Opel Vectra врезался в Mazda Demio, машину от удара откинуло на стоявшие впереди автомобили Subaru Forester, Honda Fit и Ford Focus. Все автомобили водворены на штрафную стоянку. Собранные материалы будут переданы в следственную службу ГУВД», — сообщили в ГУОБДД.
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