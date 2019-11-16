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В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый за мошенничество

В Москве при содействии представительства МВД КР задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что кыргызстанец был объявлен в межгосударственный розыск за совершение преступления у себя на родине.

МВД КР
Фото МВД КР

«Правоохранительные органы установили его местонахождение. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 61-летнего Э.А., уроженца Джалал-Абадской области, задержали. В мае 2015 года мужчина купил автомашину марки DAF, при этом заплатил только часть от всей стоимости авто. Он пообещал отдать остальную сумму в течение четырех месяцев, однако, подделав доверенность, продал автомашину третьим лицам и скрылся», — сообщили в МВД.
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