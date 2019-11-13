Разыскиваемый за мошенничество на родине кыргызстанец задержан в Москве

В Москве при содействии представительства МВД Кыргызстана задержан скрывавшийся мошенник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, 35-летний уроженец Нарынской области находился в межгосударственном розыске.

Весной 2017 года он взял у малознакомого автомашину «Хонда-Фит» в аренду на 90 дней, а позже продал ее. После этого скрылся.

Фото МВД КР. Задержанный в Москве мошенник

По предварительным сведениям, потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму около 280 тысяч сомов.

Инициатор розыска уведомлен. В настоящее время проработан вопрос об отправлении разыскиваемого в Кыргызстан для привлечения к уголовной ответственности.