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Разыскиваемый за мошенничество на родине кыргызстанец задержан в Москве

В Москве при содействии представительства МВД Кыргызстана задержан скрывавшийся мошенник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По ее данным, 35-летний уроженец Нарынской области находился в межгосударственном розыске.

Весной 2017 года он взял у малознакомого автомашину «Хонда-Фит» в аренду на 90 дней, а позже продал ее. После этого скрылся.

МВД КР
Фото МВД КР. Задержанный в Москве мошенник

По предварительным сведениям, потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму около 280 тысяч сомов.

Инициатор розыска уведомлен. В настоящее время проработан вопрос об отправлении разыскиваемого в Кыргызстан для привлечения к уголовной ответственности.
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