В департаменте охраны и конвоирования ГСИН скончался еще один солдат

Скончался еще один сотрудник ГСИН — младший сержант департамента охраны и конвоирования К.К.. Об этом сообщают в ведомстве.

По данным Госслужбы исполнения наказаний, после вечерней проверки перед отбоем он почувствовал себя плохо. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, констатировали смерть младшего сержанта.

По предварительной версии, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Военно-правоохранительными органами начато расследование.

В ГСИН отметили, что скончавшийся — призывник, 19-летний уроженец Кадамджайского района. В мае принял присягу. Он был командиром отделения учебного батальона.

Напомним, накануне стало известно, что погиб солдат срочной службы ГСИН. Сообщалось, что его ударило током, когда он пытался заменить лампочку. Однако позже в ведомстве заявили, что причиной смерти стало сердечное заболевание.

