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Происшествия

В Сокулуке налоговик занижал водителям сумму патента. Завели уголовное дело

В Сокулукском районе Чуйской области выявлена схема уклонения от уплаты налогов при осуществлении пассажирских перевозок. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, фирма-перевозчик ОсОО «Т.» ежедневно осуществляла услуги по перевозке пассажиров из Сокулукского района в Бишкек. ОсОО ежемесячно собирало с водителей деньги для продления добровольного патента на перевозку пассажиров в УГНС. При этом указывалось, что работать они будут в районе. Поэтому ставка патента была 1 тысяча сомов.

«Однако ставка добровольного патента на перевозку пассажиров за пределы одного района устанавливается как в пределах республики и составляет 1,5 тысячи сомов. Ежемесячно за добровольный патент каждого водителя бюджет недополучал по 500 сомов. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 113 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» Кодекса о проступках», — рассказали в ГСБЭП.

Отмечается, что предварительный ущерб оценивается в 350 тысяч сомов. В связи с превышением порога в 1 тысячу расчетных показателей (100 тысяч сомов) дело о проступке переквалифицировано на аналогичную статью 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР.

«После вмешательства ГСБЭП налоговое администрирование в части применения ставок добровольного патента производится в соответствии с налоговым законодательством, то есть по ставке 1,5 тысячи сомов. При этом поступления от приобретения добровольного патента от пассажирских перевозок выросли на 33 процента. Сейчас ведется работа по выявлению аналогичных фактов по всему Кыргызстану», — заключили в ведомстве.
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