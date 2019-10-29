В Бооме маршрутка врезалась в КамАЗ, перевозивший солдат. Есть пострадавший

В Боомском ущелье маршрутное такси врезалось в КамАЗ, который перевозил солдат. Об этом 24.kg сообщили в Генеральном штабе.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня. Военная машина остановилась в ущелье во время спуска камней.

«В КамАЗе находились солдаты — новобранцы, которые ехали в Бишкек в сопровождении Военной автоинспекции. В них врезалось маршрутное такси, двигавшееся в этом направлении. В результате ДТП пострадал один офицер. Он госпитализирован в Кеминскую территориальную больницу. Предварительная причина аварии — отказ тормозных систем маршрутного такси. О происшествии сообщили в Военную прокуратуру. На месте работают инспекторы УОБДД», — отметили в Генштабе.