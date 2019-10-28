В США пешеходов от гибели спасло столкновение двух машин

Пешеходы с детской коляской, переходившие 53-ю Авеню в американском Финиксе (штат Аризона), чудом избежали гибели. В летящий на красный свет внедорожник прямо перед людьми врезался джип.

Видео ДТП опубликовали на официальной странице Департамента полиции Финикса.

По словам представителей местного департамента, нарушитель ПДД после аварии бросил авто и сбежал. При задержании пытался ударить ножом очевидца, помогавшего полицейским скрутить преступника.

При осмотре машины нарушителя полицейские обнаружили оружие.

Владелица Chevrolet Cruz, которая спасла пешеходов таранным ударом по джипу, отделалась легкими травмами. Счастливые же пешеходы исчезли с места происшествия до приезда полиции.