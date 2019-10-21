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В СИЗО водворили подозреваемого в самозахвате участка в жилмассиве «Калыс-Ордо»

Подозреваемого в захвате земельного участка в «Калыс-Ордо» водворили в СИЗО-1. Об этом со ссылкой на ГУВД Бишкека сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

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«В рамках досудебного производства О.А., 1983 года рождения, будет содержаться в следственном изоляторе два месяца», — отметили в мэрии.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 207 («Самовольный захват чужого земельного участка») УК КР.
 

Напомним, 15 октября в жилмассиве «Калыс-Ордо» около 100 человек попытались захватить муниципальный участок площадью 7 гектаров.
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