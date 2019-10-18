В городе Ош мужчина поругался с женой и вскрыл себе вены

В Оше мужчина вскрыл себе вены после ссоры с женой. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что после произошедшего 28-летнему Т.А. оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

«Известно, что мужчина поругался с женой. Он взял разбитое стекло и вскрыл себе вены. Раненого привезли на станцию скорой медицинской помощи. Медики оказали ему помощь и заявили в милицию. Однако в связи с тем, что ни от кого заявления не поступало, уголовное дело не возбуждалось», — сказали редакции.