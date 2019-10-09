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Происшествия

В Мексике мэра протащили на веревке по улицам города за невыполненное обещание

Жители Лас-Маргаритаса (Мексика) жестко наказали мэра за невыполненное обещание. Об этом сообщило издание El Cinco.

Глава городской администрации Хорхе Эскандон обещал жителям построить дорогу, но так и не выполнил обещание. Недовольные люди привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли по улицам.

Вскоре их остановили полицейские. Они задержали не менее 30 человек, 20 из них получили ранения во время столкновений со стражами порядка.

Как отмечается, мэра спасли от разгневанных горожан, пострадал он несильно.
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