В Мексике мэра протащили на веревке по улицам города за невыполненное обещание

Жители Лас-Маргаритаса (Мексика) жестко наказали мэра за невыполненное обещание. Об этом сообщило издание El Cinco.

Глава городской администрации Хорхе Эскандон обещал жителям построить дорогу, но так и не выполнил обещание. Недовольные люди привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли по улицам.

Amarrado a una camioneta, habitantes de la comunidad Santa Rita Invernadero arrastran al alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón. Vía @PortavozChiapas . pic.twitter.com/KAWle3ZXhk — José Juan Balcázar (@jjconfines) October 8, 2019

Вскоре их остановили полицейские. Они задержали не менее 30 человек, 20 из них получили ранения во время столкновений со стражами порядка.

Как отмечается, мэра спасли от разгневанных горожан, пострадал он несильно.