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Происшествия

Во Франции эксклюзивный «бэтмобиль» протаранил Renault

В реальном мире есть несколько автомобилей Бэтмена — персонажа комиксов и фантастических фильмов. Одну из таких эксклюзивных машин и разбили во Франции, пишет издание «За рулем».

Популярный YouTube-блогер Себастьян Деланни не справился с управлением своего «бэтмобиля» на одной из трасс в коммуне Тетегем. Фантастический автомобиль протаранил заурядный Renault Scenic. Из людей никто не пострадал, а вот оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

«Бэтмобиль» для звездного видеоблогера строила компания Team Galag, взяв за основу спорткар Lamborghini Gallardo с 560-сильным бензиновым двигателем.

Несмотря на то что кузов и ходовая часть машины существенно пострадали, Себастьян Деланни рассчитывает, что авторы проекта смогут восстановить ее.

Кстати, «бэтмобиль» для дорог общего пользования можно купить примерно за 100 тысяч евро.
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