Трактор опрокинулся на «Ниву», которую пытался вытащить на пригорок

Водитель трактора «Беларусь», пытаясь вытащить на пригорок застрявшую «Ниву», опрокинулся на нее. Видео появилось на YouTube-канале ViralHog.

Слишком крутой подъем, слишком легкий «нос» трактора и слишком тяжелый груз сзади... Почти въехав на пригорок, старенький трактор встал на дыбы, немного прокатился назад, а затем опрокинулся, чудом не покалечив владельца «Нивы».

Машину помяло, и, судя по запиканным из соображений цензуры закадровым комментариям, тракториста ждут не очень приятные разговоры. При просмотре видео, кстати, звук лучше отключить.