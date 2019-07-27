18:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Трактор опрокинулся на «Ниву», которую пытался вытащить на пригорок

Водитель трактора «Беларусь», пытаясь вытащить на пригорок застрявшую «Ниву», опрокинулся на нее. Видео появилось на YouTube-канале ViralHog.

Слишком крутой подъем, слишком легкий «нос» трактора и слишком тяжелый груз сзади... Почти въехав на пригорок, старенький трактор встал на дыбы, немного прокатился назад, а затем опрокинулся, чудом не покалечив владельца «Нивы».

Машину помяло, и, судя по запиканным из соображений цензуры закадровым комментариям, тракториста ждут не очень приятные разговоры. При просмотре видео, кстати, звук лучше отключить.
Ссылка:
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Наркокурьер на фургоне случайно протаранил машину австралийской полиции
В Ошской области машина слетела с обрыва. Водитель умер еще до падения
Во Франции эксклюзивный «бэтмобиль» протаранил Renault
ЧП на чемпионате по дрифту: никто из пострадавших заявление не писал
ЧП на соревнованиях по дрифту. Мэрия хочет запретить такие мероприятия
В Бишкеке на соревнованиях по дрифту автомобиль въехал в толпу людей
В Бишкеке водитель сбил опору уличного освещения и скрылся
В Бишкеке машина упала в котлован. Пострадавших нет
Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: Сына депутата выписали из больницы
Пьяный водитель грузовика протащил шесть машин и пытался скрыться
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
На&nbsp;Южной магистрали в&nbsp;Бишкеке сгорела легковушка На Южной магистрали в Бишкеке сгорела легковушка
В&nbsp;Бишкеке водитель нарушил несколько правил за&nbsp;пару секунд В Бишкеке водитель нарушил несколько правил за пару секунд
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;улице Шопокова провалился асфальт В Бишкеке на улице Шопокова провалился асфальт
Бизнес
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!
MegaCom запустил собственный канал в&nbsp;Telegram MegaCom запустил собственный канал в Telegram
Экономия времени и&nbsp;комфорт. &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил систему переводов по&nbsp;QR-коду Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!