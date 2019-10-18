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Леди Гага упала со сцены, исполняя откровенный танец с поклонником

Американская певица и актриса Леди Гага упала со сцены во время концерта в Лас-Вегасе, когда танцевала откровенный танец с поклонником. Видео падения опубликовали зрители в социальных сетях, сообщило РИА Новости.

Судя по видео, которые сняли поклонники под разными ракурсами, Гага и неизвестный танцор могли получить травмы.

«Леди Гага неудачно упала со сцены после того, как фанат подхватил ее и споткнулся. Сначала она рухнула, а сверху упал еще и вентилятор. Но она вернулась и продолжила шоу. Мы надеемся, что с ней и фанатом все в порядке», — написал в Твиттере администратор фан-аккаунта @GagaMediaDotNet.

Издание ET сообщило, что пока нет официальной информации о том, получила ли Леди Гага и поклонник травмы после падения.
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