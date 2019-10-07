В Бишкеке мужчина в маршрутке домогался девочки. Родители написали заявление

В Бишкеке неизвестный мужчина в маршрутном такси № 223 домогался несовершеннолетней девочки. Об этом в группе «Черный список» — нам не понравилось» в социальной сети Facebook написал пользователь Нурадин Бакрадзе.

По его словам, инцидент произошел сегодня в 14.00. Отец девочки написал заявление в милицию.

В ГУВД столицы 24.kg сообщили, что родители действительно обратились в милицию с заявлением. Сейчас по факту ведется разбирательство.

«Подробная информация будет предоставлена позже. Милицией устанавливается личность подозреваемого и обстоятельства, при которых произошел инцидент», — прокомментировали в ведомстве.