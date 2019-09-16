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Происшествия

Девочка хотела повеситься из-за разногласий с родней. Ее мать работает в России

В национальном парке «Каракол» 17-летняя девочка пыталась покончить с собой из-за разногласий с близкими. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что 4 сентября в ОВД Каракола обратился родственник девочки. Он рассказал, что несовершеннолетняя отправила ему снимок из национального парка и перестала отвечать на звонки.

«Девочка ушла из дома и не вернулась. Сотрудники ИДН и участковый выехали на место. В ходе осмотра территории в кустах они обнаружили несовершеннолетнюю. Она намеревалась покончить жизнь самоубийством, пытаясь повеситься на дереве. Милиционеры привезли ее в ОВД, провели с ней профилактическую беседу и передали родным. Девочка рассказала, что ее мама работает в России, из близких ее никто не понимает, поэтому она решила свести счеты с жизнью», — сообщили в УВД.

В ведомстве также рассказали, что родственники несовершеннолетней объяснили ее поступок возможным изнасилованием. Однако эта версия не нашла подтверждения.
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