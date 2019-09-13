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Сюжет: ЧП в армии (244)

В войсковой части МВД побили солдата. Виновнику назначили исправительные работы

В войсковой части Внутренних войск МВД младший сержант побил солдата срочной службы. Информацию 24.kg подтвердили в Военной прокуратуре. 

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Уточняется, что ЧП произошло во время дежурства рядового.

«Военнослужащий контрактной службы безосновательно ударил в челюсть срочника. Экспертиза показала, что М.А. нанесен легкий вред здоровью. Первомайский районный суд признал младшего сержанта виновным. Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 2,5 года», — отметили в прокуратуре.

Кстати, ранее Первомайский районный суд отпустил под наблюдение командования части сержанта Национальной гвардии. Он сломал рядовому челюсть, нанеся ему менее тяжкий вред здоровью.

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