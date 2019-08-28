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Происшествия

В Бишкеке водитель врезался в забор дома и скрылся с места происшествия

В Бишкеке в районе рынка «Дордой» произошло ДТП. Видео с места аварии в социальной сети Instagram опубликовал блогер Болот Ибрагимов.

На видео видно, как одна девушка бьется в истерике, а вторая, предположительно с бутылкой из-под пива в руках, отходит в сторону.

В УОБДД Бишкека сообщили, что ДТП произошло сегодня примерно в 7.50. Неизвестный водитель, управляя автомашиной Nissan, двигаясь по улице Аул с запада на восток, врезался в забор дома № 4.

«Машина водворена на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу по ДТП по ГУВД Бишкека. Пострадавших не зарегистрировано», — проинформировали в УОБДД.

Отметим, водитель автомобиля Nissan скрылся с места происшествия.
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