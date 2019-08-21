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Происшествия

Виновника ДТП на автодороге Бишкек — Ош, в котором погибла семья, нашли

В одном из микрорайонов Бишкека задержали водителя автомашины «Хонда-Торнео», 24-летнего Талгатбека Алтымышова, по словам очевидцев, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие на дороге Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, задержанный доставлен в ГУВД Чуйской области. Досудебное производство продолжается.

Напомним, 18 августа примерно в 10.00 на автодороге Бишкек — Ош в Суусамырской долине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В результате ДТП скончались четыре человека.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Талгатбек Алтымышов

Талгатбек Алтымышов после оказанной первой медицинской помощи фельдшерами скрылся с места происшествия.
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