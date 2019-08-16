Женщина пыталась откачать бензин пылесосом. Пожарные еле успели спасти АЗС

В Германии эксперимент с изъятием бензина из машины едва не закончился трагедией. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Женщина на Volkswagen Passat заехала на АЗС, заправилась, но вспомнила, что ее автомобиль ездит на дизельном топливе, а не бензине, который она залила в бак.

Осознав ошибку, владелица VW Passat вместе с сотрудником АЗС откатили автомобиль к посту с промышленным пылесосом. Как указано в протоколе полиции Восточного Гессена — Висбадена, они засунули в бак автомобиля шланг от пылесоса и попытались откачать бензин, но в итоге подожгли его.

Пожарные приехали быстро и смогли локализовать пламя. Ущерб составил около 30 тысяч евро, небольшие ожоги получил 20-летний помощник — сотрудник АЗС, владелица Volkswagen не пострадала.