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Происшествия

Горят поля. На въезде в Бишкек стоит пелена дыма

Из-за горящих в районе авторынка «Азамат» полей на въезде в Бишкек образуется плотная пелена дыма. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их словам, ЧП произошло накануне. При въезде и выезде из Бишкека все было задымлено. Проезжать было крайне тяжело.

«Оказалось, что кто-то поджег поле, на котором уже скосили зерно. Оно находится прямо вдоль дороги. Огонь подходил вплотную к трассе. Кому понадобилось в такую жару поджигать поле, непонятно. Но ехать было тяжело», — рассказали читатели.

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