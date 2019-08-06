В Бишкеке новобранцы Патрульной милиции спасли тонувшего в быстротоке мужчину

Сотрудники УПСМ, недавно прошедшие конкурс в Патрульную милицию, спасли тонувшего в быстротоке в районе микрорайона «Аламедин-1» мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, несчастный случай произошел сегодня примерно в 7.10.

«Сотрудники УПСМ Нуржан Акылбеков, Эламан Абдраев, старшина милиции Каныбек Жусупов и водитель дежурной части прапорщик милиции Азис Абасов шли на учебу в Академию МВД, когда услышали крик о помощи. Они бросились спасать человека, которого уносило сильным течением», — отметили в ГУОБДД.

Молодого человека вытащили из канала и оказали доврачебную помощь. На место вызвали службу МЧС и скорую помощь. Пострадавшему 21 год.

Как отметили в ГУОБДД, молодой человек хотел помыть ноги в канале и упал.