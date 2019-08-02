В Нарынской области 39-летний мужчина пытался изнасиловать девушку

В Кочкорском районе Нарынской области 39-летний мужчина пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Об этом заявили в УВД региона.

Ранее в СМИ сообщалось, со слов матери пострадавшей, что в Нарыне мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. В милиции эту информацию опровергли. По их данным, жертве не 15, а 19 лет.

В УВД уточнили, что это произошло в ночь с 30 на 31 июля в селе Семиз-Бель Кочкорского района. Мужчина 1980 года рождения, находясь в доме своей соседки, попытался изнасиловать девушку 2000 года рождения. Однако, увидев ее мать, сбежал.

«Мама девушки рассказала: она вошла в комнату к дочери и увидела, что сосед пытается ее изнасиловать», — отметили в ведомстве.

В милиции данный факт зарегистрирован по статье «Попытка изнасилования» УК КР.