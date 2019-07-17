Инвесторы, вложившиеся в лагерь «Илим», не могут вернуть деньги

В аппарат омбудсмена обратился гражданин Казахстана с просьбой оказать содействие в законном и справедливом расследовании уголовного дела в отношении директора ОсОО «Бишкекавтоматика» по делу о вложении средств в строительство коттеджей в лагере «Илим». Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.
По ее данным, казахстанец представляет интересы двух частных инвесторов. В 2008 году между инвесторами и гражданином Кыргызстана Суюрбеком Султанбековым заключен учредительный договор ОсОО «Бишкекавтоматика» с распределением долей в уставном капитале. Согласно документу, Суюрбеку Султанбекову принадлежало 34 процента в ОсОО, а инвесторам — по 33 процента каждому.
В феврале 2008-го по октябрь 2009-го потерпевшей стороной передано лично Суюрбеку Султанбекову более $3 миллионов.
«В начале 2010 года после завершения строительных работ Суюрбек Султанбеков незаконно завладел 100 процентами имущества ОсОО «Бишкекавтоматика». Однако он не выполнил письменное обязательство и не вернул вложенные казахскими инвесторами $3 миллиона 6,8 тысячи. Согласно договору об уступке доли в уставном капитале, он должен был рассчитаться с инвесторами до конца 2011-го. В сентябре 2013 года он дал собственноручную расписку, в которой гарантировал выполнение своих обязательств до 1 сентября 2014-го», — говорится в сообщении.
Инвесторы передали право на востребование долга Ю.Н. Усову, который стал обращаться в суды Алматы и Бишкека через представителя по доверенности. Так, решением Бостандыкского районного суда Алматы от 13 марта 2014 года определено удовлетворить исковое заявление Ю.Н. Усова о взыскании долга с ОсОО «Бишкекавтоматика» в размере 548 миллионов 630 тысяч тенге, или 163 миллионов 770 тысяч сомов.
После судебных разбирательств в Казахстане Ю.Н. Усов обратился в судебные органы Кыргызстана о признании и разрешении принудительного исполнения на территории республики судебных актов. Свердловский районный суд Бишкека 27 апреля 2015-го признал решение Бостандыкского районного суда Алматы от 13 марта 2014 года действительным на территории КР. Суды второй и третьей инстанций оставили это решение в силе. Более того, постановлением Верховного суда решение суда первой инстанции вступило в силу в сентябре 2016-го.
Однако постановление ВС КР к настоящему моменту не приводится в исполнение.
«Налицо факт незаконного выведения из государственной собственности земельного участка, состоявшего на балансе ДОК «Илим» Национальной академии наук. Это повлекло за собой возбуждение ряда уголовных дел в отношении должностных лиц Кыргызстана, которые должны понести наказание в соответствии с законодательством нашей страны в том случае, если их вина будет доказана в суде. Сотрудники аппарата омбудсмена направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой оказать содействие в тщательном изучении и рассмотрении каждого довода и обстоятельств, указанных в заявлении казахстанца, привлечь к ответственности виновных лиц, а инвесторам возвратить их деньги», — заключили в аппарате акыйкатчи.