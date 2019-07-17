Инвесторы, вложившиеся в лагерь «Илим», не могут вернуть деньги

В аппарат омбудсмена обратился гражданин Казахстана с просьбой оказать содействие в законном и справедливом расследовании уголовного дела в отношении директора ОсОО «Бишкекавтоматика» по делу о вложении средств в строительство коттеджей в лагере «Илим». Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

По ее данным, казахстанец представляет интересы двух частных инвесторов. В 2008 году между инвесторами и гражданином Кыргызстана Суюрбеком Султанбековым заключен учредительный договор ОсОО «Бишкекавтоматика» с распределением долей в уставном капитале. Согласно документу, Суюрбеку Султанбекову принадлежало 34 процента в ОсОО, а инвесторам — по 33 процента каждому.

В феврале 2008-го по октябрь 2009-го потерпевшей стороной передано лично Суюрбеку Султанбекову более $3 миллионов.

На эти деньги построены 45 двухэтажных и 11 одноэтажных коттеджей на территории земельного участка, принадлежащего детскому оздоровительному комплексу «Илим» (Иссык-Кульская область). Участок выделен ОсОО «Бишкекавтоматика» на правах временного (срочного) пользования Национальной академией наук КР.

«В начале 2010 года после завершения строительных работ Суюрбек Султанбеков незаконно завладел 100 процентами имущества ОсОО «Бишкекавтоматика». Однако он не выполнил письменное обязательство и не вернул вложенные казахскими инвесторами $3 миллиона 6,8 тысячи. Согласно договору об уступке доли в уставном капитале, он должен был рассчитаться с инвесторами до конца 2011-го. В сентябре 2013 года он дал собственноручную расписку, в которой гарантировал выполнение своих обязательств до 1 сентября 2014-го», — говорится в сообщении.

Инвесторы передали право на востребование долга Ю.Н. Усову, который стал обращаться в суды Алматы и Бишкека через представителя по доверенности. Так, решением Бостандыкского районного суда Алматы от 13 марта 2014 года определено удовлетворить исковое заявление Ю.Н. Усова о взыскании долга с ОсОО «Бишкекавтоматика» в размере 548 миллионов 630 тысяч тенге, или 163 миллионов 770 тысяч сомов.

После судебных разбирательств в Казахстане Ю.Н. Усов обратился в судебные органы Кыргызстана о признании и разрешении принудительного исполнения на территории республики судебных актов. Свердловский районный суд Бишкека 27 апреля 2015-го признал решение Бостандыкского районного суда Алматы от 13 марта 2014 года действительным на территории КР. Суды второй и третьей инстанций оставили это решение в силе. Более того, постановлением Верховного суда решение суда первой инстанции вступило в силу в сентябре 2016-го.

Однако постановление ВС КР к настоящему моменту не приводится в исполнение.

«Налицо факт незаконного выведения из государственной собственности земельного участка, состоявшего на балансе ДОК «Илим» Национальной академии наук. Это повлекло за собой возбуждение ряда уголовных дел в отношении должностных лиц Кыргызстана, которые должны понести наказание в соответствии с законодательством нашей страны в том случае, если их вина будет доказана в суде. Сотрудники аппарата омбудсмена направили письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой оказать содействие в тщательном изучении и рассмотрении каждого довода и обстоятельств, указанных в заявлении казахстанца, привлечь к ответственности виновных лиц, а инвесторам возвратить их деньги», — заключили в аппарате акыйкатчи.