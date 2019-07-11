Трагедия Кокомерена. Спасатели нашли тело супруги Молдакуна Абдылдаева

В реке Кокомерен в Жайылском районе обнаружено тело Тинатин Шадыкановой – супруги погибшего руководителя аппарата полномочного предствителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, тело погибшей обнаружено вчера вечером в двух километрах от села Арал ниже по течению. Поиски 26-летнего сына погибших супругов продолжаются.

Молдакун Абдылдаев, Тинатин Шадыканова, их сын, внучка и водитель находились в автомобиле, упавшим в реку Кокомерен по дороге в Суусамыр. 2 июля были найдены тела Молдакуна Абдылдаева и Бакыта Абдылдаева (водителя), 4 июля нашли тело его внучки Сафияны.

Ранее дочь погибшего руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева Индира обратилась с просьбой помочь ей найти тела мамы и брата.