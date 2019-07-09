Дочь погибшего Молдакуна Абдылдаева просит помощи в поисках тел мамы и брата

Дочь погибшего руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева, Индира обращается с просьбой помочь ей найти тела мамы и брата.

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Сейчас поисками занимаются волонтеры. В первые дни, напомним, были найдены тела самого Молдакуна Абдылдаева, внучки Сафияны Борукеевой и водителя Бакыта Абдылдаева.

Добровольцы отмечают, что территория поисков очень большая и не хватает людей. Вместе с тем, уровень воды в реке уменьшился, и нужно помочь прочесать береговую линию.

В ближайшее время группа волонтеров планирует выехать на место трагедии. По всем вопросам (дата , время выезда и необходимая экипировка) обращаться к координаторам группы по телефонам: +996 555 459 595 (Тимофей), +996 552 358 896 (Людмила), +996 777 339 999 (Виктория). Можно также связаться с Индирой по телефону: +996 555 484883

Напомним, автомобиль Молдакуна Абдылдаева упал в реку Кокомерен 30 июня. В машине находились четверо взрослых и один ребенок. Среди погибших Молдакун Абдылдаев, его семья и водитель.