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Общество

Высшее руководство страны выразило соболезнования родным Молдакуна Абдылдаева

Сегодня высшее руководство страны выразило соболезнования родным и близким руководителя аппарата полномочного представителя правительства в Чуйской области Молдакуна Абдылдаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Отмечается, что Молдакун Абдылдаев был примером государственного служащего.

«Его отличали искренность и доброта. Он обладал многими хорошими человеческими качествами. Пользовался авторитетом и уважением у коллег, жителей области. Его ценили за ум, внимательность и понимание. Он был настоящим интеллигентом, верным товарищем, прекрасным семьянином. Страшная авария прервала его жизнь. Светлая память о Молдакуне Абдылдаеве навсегда сохранится в наших сердцах», — указывается в сообщении.

Напомним, автомобиль Молдакуна Абдылдаева упал в реку Кокомерен 30 июня. В машине находились четверо взрослых и один ребенок. Среди погибших Молдакун Абдылдаев, его семья и водитель.
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