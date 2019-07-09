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Сюжет: Насилие над детьми (245)

Шок! Убийство ребенка в Джалал-Абаде: это была месть

В Сузакском районе Джалал-Абадской области неизвестные жестоко убили 11-летнего мальчика.

Рядом с телом подростка найдена записка о мести. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

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В Джалал-Абадской области жестоко убили 11-летнего мальчика

Уточняется, что у следствия уже есть подозреваемый. Все силы местной милиции брошены на его поиски.

По данным органов правопорядка, известно, что было написано в найденной записке.

«Я отомстил тебе через ребенка», — написал неизвестный.

«В настоящий момент ведутся неотложные оперативно-разыскные мероприятия. Подробности пока не раскрываются в интересах следствия», — сообщили в УВД.
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