Внимание, розыск! Пропала Венера Короткова

ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области разыскивается без вести пропавшая Короткова Венера Владимировна. Об этом сообщает пресс-слукжба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 35-летняя женщина вышла из дома в городе Кант 29 июня и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 155-160 сантиметров, волосы черного цвета, худощавого телосложения.

Была одета: клетчатая рубашка красного цвета, джинсы синего цвета, при себе у пропавшей была женская сумка розового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Венеры Коротковой, просят сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Ыссык-Атинского района 0312616907, 0701616907, 0501100051 или 102.