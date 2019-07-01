В Кыргызстан пытались незаконно ввезти крупную партию арахиса

В Баткенской области выявлен факт незаконного ввоза арахиса на территорию ЕАЭС. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, таможенники остановили транспортное средство марки «Даф» с полуприцепом марки «Рендерс». В ходе досмотра грузового отсека большегруза обнаружено 6 тысяч 154 килограмма неочищенного арахиса.





«На момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо документы на товар, подтверждающие легальность ввоза на территорию ЕАЭС. Общая стоимость товара оценивается в 553 тысячи 860 сомов. Материалы по факту переданы в прокуратуру Баткенской области», — говорится в сообщении.