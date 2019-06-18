Православной церкви в Тюпском районе вернули похищенные реликвии

Православной церки в Тюпском районе вернули похищенные реликвии. Оперативники Тюпского РОВД раскрыли кражу. Об этом сообщает МВД Кыргызстана.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 24 мая. Неизвестные проникли в православную церковь в селе Тюп и похитили старинные книги, иконы, хоругви и другую церковную утварь.

Милиционеры подозревали в совершении преступления 24-летнего жителя села Темировка. Похищенные ценности обнаружились на одном из рынков Бишкека. Как заявили оперативникам покупатели, двое неизвестнных продавали церковные книги за 2 тысячи сомов. Раритеты изъяли. В ходе проверки установлено, что на одной из страниц имелись дарственные надписи и указание церкви в Иссык-Кульской области.

По подозрению в краже задержан ранее неоднократно судимый житель села Темировка Иссык-Кульского района. В районе села Тюп под кустом нашли иконы и другие реликвии.

Следственная служба ОВД Тюпского района проводит досудебное расследование по факту кражи из церкви. По предварительным данным, причиненный ущерб составляет несколько десятков тысяч сомов, из которых примерная стоимость одной только похищенной старинной книги составляет более 30 тысяч сомов.