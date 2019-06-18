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Происшествия

В Бишкеке водитель сбил маленькую девочку и скрылся

В Бишкеке водитель автомобиля Audi TT сбил семилетнюю девочку и скрылся с места ДТП. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД столицы.

Уточняется, что автонаезд произошел 17 июня примерно в 20.30 на улице Каралаева.

«В результате автонаезда девочка скончалась от полученных травм. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УОБДД установили личность и задержали 23-летнего водителя. Он управлял автомашиной Audi TT. Машина водворена на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД Бишкека», — сообщили в УОБДД.
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