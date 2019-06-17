За два дня на границе пресекли попытки контрабанды на 6 миллионов сомов

За 15-16 июня пограничники пункта пропуска «Чалдыбар-автодорожный» пресекли попытки провоза контрабандного груза на сумму около 6 миллионов сомов. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, 15 июня на КПП «Чалдыбар-автодорожный» прибыл автомобиль Mercrdes Sprinter под управлением гражданина Казахстана. При досмотре в салоне обнаружены сигареты без сопроводительных документов и акцизных марок КР на 4 миллиона 830 тысяч сомов.

На следующий день, 16 июня, на тот же КПП со стороны Казахстана прибыл автобус Neoplan. При досмотре автобуса в багажном отделении обнаружены товары народного потребления — автозапчасти и канцелярские товары без сопроводительных документов на 1 миллион 75 тысяч сомов.

«В обоих случаях после составления соответствующих документов водители и транспортные средства переданы сотрудникам территориального подразделения Госналоговой службы и Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями», — говорится в сообщении.