В Чуйской области выявили незаконный ввоз пиломатериалов

В Чуйской области выявили факт незаконного ввоза в Кыргызстан пиломатериалов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, Финпол продолжает мероприятия по установлению незаконного ввоза товаров в Кыргызстан. Так, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» мобильные группы задержали два «КамАЗа» с прицепами. Со слов водителей, каждое авто перевозило по 26 кубометров пиломатериала.

«В ходе опроса водителей стало известно, что при прохождении процедуры оформления и учета товаров вблизи КПП «Ак-Тилек» они не предъявляли грузо-сопроводительные документы и документы на авто. Они сослались на то, что все документы изъяты собственниками груза для прохождения процедуры оформления. Обе машины задержаны и водворены на штрафстоянку», — сообщили в ГСБЭП.