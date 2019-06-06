19:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Чуйской области выявили незаконный ввоз пиломатериалов

В Чуйской области выявили факт незаконного ввоза в Кыргызстан пиломатериалов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, Финпол продолжает мероприятия по установлению незаконного ввоза товаров в Кыргызстан. Так, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» мобильные группы задержали два «КамАЗа» с прицепами. Со слов водителей, каждое авто перевозило по 26 кубометров пиломатериала.

«В ходе опроса водителей стало известно, что при прохождении процедуры оформления и учета товаров вблизи КПП «Ак-Тилек» они не предъявляли грузо-сопроводительные документы и документы на авто. Они сослались на то, что все документы изъяты собственниками груза для прохождения процедуры оформления. Обе машины задержаны и водворены на штрафстоянку», — сообщили в ГСБЭП.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти шины для грузовиков и абрикосы
Депутаты Жогорку Кенеша никак не могут заслушать информацию о контрабанде
Ручные, коррумпированные, клановые. С какими силовиками живет Кыргызстан
Депутаты требуют отчета премьер-министра по ситуации с контрабандой
На «Дордое» выявили контрабанду табака для кальяна
В Ошской области задержаны незаконно ввезенные телевизоры на 3,2 миллиона сомов
ГКНБ пресек контрабанду ангидрида, из которого производится героин
В Айдаркене мужчина пытался незаконно провезти 400 килограммов меди
В Баткенской области задержали крупную партию контрабандных аккумуляторов
Правоохранителям посоветовали не тендеры проверять, а с контрабандой бороться
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев В Бишкеке задержан экс-серый кардинал судебной системы Манас Арабаев
В&nbsp;селе Орок произошел межнациональный конфликт. Задержаны 10&nbsp;жителей В селе Орок произошел межнациональный конфликт. Задержаны 10 жителей
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются ливни Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются ливни
Беспорядки в&nbsp;селе Орок. С&nbsp;чего все началось по&nbsp;версии милиции Беспорядки в селе Орок. С чего все началось по версии милиции
Бизнес
MegaCom открывает новые направления для роуминга MegaCom открывает новые направления для роуминга
Первая социальная ипотека в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Первая социальная ипотека в «Росинбанке»
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!