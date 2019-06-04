В Кыргызстан пытались незаконно ввезти шины для грузовиков и абрикосы

В Кыргызстан пытались незаконно ввезти крупные партии абрикосов и шин для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Гостаможенной службе.

По ее данным, сотрудники Юго-Западной таможни во время досмотра товаров, прибывших из КНР, выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе шин для грузовых авто и запчастей для транспортных средств. Ущерб оценивается в сумму больше 500 тысяч сомов.

На той же таможне выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе абрикосов и черешни. Ущерб составил более 100 тысяч сомов.