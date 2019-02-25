Дело семи судей. Кто является фигурантом уголовного дела

АКС ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Эльвиры Джаркеевой, судей Бишкекского городского и Верховного судов за вынесенное ими незаконное решение в деле о рейдерском захвате земельного участка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что судья Эльвира Джаркеева рассматривала гражданское дело о земельном споре между гражданами Китая и Кыргызстана. Она вынесла заведомо незаконное решение в пользу кыргызстанцев.

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«Гражданин Кыргызстана Рустам Воинов продал участок гражданам Китая в 2012 году. На нем китайские инвесторы построили жилой комплекс «Даймонд». Они инвестировали более $15 миллионов. Через четыре года Рустам Воинов подает иск в суд о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной. Судья Эльвира Джаркеева удовлетворила иск. Далее Рустам Воинов продал участок Ильясу Сатарову. Последний обратился в суд о признании права собственности законным, дело попало к Эльвире Джаркеевой», — сообщили редакции.

Гражданское дело она рассматривала один-два месяца. Ответчиков не извещали должным образом.

«В материалах дела есть извещения. Однако доказано, что письма не доходили до адресата. Эльвира Джаркеева признала право собственности за Ильясом Сатаровым. Но она признала его хозяином не только земельного участка, но и жилого комплекса, который на нем построен», — уточнили источники.

Коллегия Бишкекского городского суда в составе Бермет Толубаевой, Аиды Манжиевой и Ирины Скрипкиной оставили решение Эльвиры Джаркеевой в силе.

«Коллегия Верховного суда поддержала определение первой инстанции. Возможно, в уголовном деле фигурируют имена этих судей», — рассказали редакции.

Бывший председатель Свердловского суда Эльвира Джаркеева уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2018 году Генпрокуратурой по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора» УК КР. Судью арестовали.