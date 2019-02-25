09:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Дело семи судей. Кто является фигурантом уголовного дела

АКС ГКНБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего председателя Свердловского районного суда Эльвиры Джаркеевой, судей Бишкекского городского и Верховного судов за вынесенное ими незаконное решение в деле о рейдерском захвате земельного участка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что судья Эльвира Джаркеева рассматривала гражданское дело о земельном споре между гражданами Китая и Кыргызстана. Она вынесла заведомо незаконное решение в пользу кыргызстанцев.

Читайте по теме
Сразу 7 судей стали фигурантами уголовного дела. Выносили решения в пользу ОПГ

«Гражданин Кыргызстана Рустам Воинов продал участок гражданам Китая в 2012 году. На нем китайские инвесторы построили жилой комплекс «Даймонд». Они инвестировали более $15 миллионов. Через четыре года Рустам Воинов подает иск в суд о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной. Судья Эльвира Джаркеева удовлетворила иск. Далее Рустам Воинов продал участок Ильясу Сатарову. Последний обратился в суд о признании права собственности законным, дело попало к Эльвире Джаркеевой», — сообщили редакции.

Гражданское дело она рассматривала один-два месяца. Ответчиков не извещали должным образом.

«В материалах дела есть извещения. Однако доказано, что письма не доходили до адресата. Эльвира Джаркеева признала право собственности за Ильясом Сатаровым. Но она признала его хозяином не только земельного участка, но и жилого комплекса, который на нем построен», — уточнили источники.

Коллегия Бишкекского городского суда в составе Бермет Толубаевой, Аиды Манжиевой и Ирины Скрипкиной оставили решение Эльвиры Джаркеевой в силе.

«Коллегия Верховного суда поддержала определение первой инстанции. Возможно, в уголовном деле фигурируют имена этих судей», — рассказали редакции.

Бывший председатель Свердловского суда Эльвира Джаркеева уже является фигурантом уголовного дела, возбужденного в 2018 году Генпрокуратурой по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вынесение заведомо неправосудного приговора» УК КР. Судью арестовали.
Ссылка:
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке арестовали экс-председателя Свердловского районного суда
Против троих судей в городе Ош возбудили уголовное дело
Популярные новости
Пытавшуюся покончить с&nbsp;собой в&nbsp;Бишкеке девочку обвинили в&nbsp;краже Пытавшуюся покончить с собой в Бишкеке девочку обвинили в краже
Сразу 7&nbsp;судей стали фигурантами уголовного дела. Выносили решения в&nbsp;пользу ОПГ Сразу 7 судей стали фигурантами уголовного дела. Выносили решения в пользу ОПГ
Состояние выпрыгнувшей в&nbsp;Бишкеке из&nbsp;окна девочки остается тяжелым Состояние выпрыгнувшей в Бишкеке из окна девочки остается тяжелым
В&nbsp;Таласе лжесотрудник ГКНБ пытался проверить госучреждения В Таласе лжесотрудник ГКНБ пытался проверить госучреждения
Бизнес
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: тарифный план &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;JET Интернет и телевидение для всей семьи: тарифный план «СОНУН+TV» от JET
4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! в&nbsp;Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов 4G LTE от О! в Ошской области: новые скорости для сотен тысяч абонентов
В&nbsp;День защитника Отечества MegaCom дарит подарки В День защитника Отечества MegaCom дарит подарки
Кыргызтелеком с&nbsp;1&nbsp;марта меняет тарифы на&nbsp;услуги местной телефонной связи Кыргызтелеком с 1 марта меняет тарифы на услуги местной телефонной связи