Временно отстранен от должности судья Кара-Кульского горсуда

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на основании предложения дисциплинарной комиссии при Совете судей судья Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области Памирбек Ыманбеков временно отстранен от должности. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что основанием явилось представление генерального прокурора Откурбека Джамшитова, в котором указывается о возбуждении в отношении служителя Фемиды уголовного дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР.