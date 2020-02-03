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Общество

Временно отстранен от должности судья Кара-Кульского горсуда

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на основании предложения дисциплинарной комиссии при Совете судей судья Кара-Кульского городского суда Джалал-Абадской области Памирбек Ыманбеков временно отстранен от должности. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что основанием явилось представление генерального прокурора Откурбека Джамшитова, в котором указывается о возбуждении в отношении служителя Фемиды уголовного дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142442/
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