Иссык-Атинский район лидирует по числу преступлений в отношении детей

Наибольшее количество убийств и изнасилований детей в 2018 году зарегистрировали в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Об этом на круглом столе заявил начальник отдела по противодействию коррупции, надзору за исполнением законов в социальной сфере и защите прав детей Генпрокуратуры Аслан Атабиев.

По его словам, надзорный орган провел анализ количества преступлений на тысячу детей.

«Высокие показатели преступлений обычно характерны для городов, так как уровень городской преступности выше. Но статистика в двух районах Чуйской области вызывает тревогу: в Московском — на 33 тысячи 143 ребенка совершено 26 преступлений. В Жайылском — на 56 тысяч 215 детей — 41 преступление. Убийств и изнасилований больше всего в Иссык-Атинском районе. На 58 тысяч 75 детей зарегистрировано 42 преступления, одно дело возбуждено по факту убийства и 11 дел по изнасилованиям», — сказал Аслан Атабиев.