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Происшествия

В Бишкеке девочка выпрыгнула из окна многоэтажки. Момент падения попал на видео

В Бишкеке девочка выпрыгнула из окна многоэтажного дома. Момент падения попал на видео.

На видео видно, что подросток сидит на подоконнике, а затем прыгает. Внизу ее поймали сотрудники милиции, они же и вызвали скорую помощь.

В МВД сообщили, что двери квартиры, где находилась девочка были закрытыми. Уговоры и крики снизу на нее не подействовали.

«Сотрудники милиции, наружная и оперативная служба нашли и растянули внизу под окнами ковер. Прибывшие сотрудники МЧС открыли дверь, однако девочка, не смотря на уговоры, выпрыгнула из окна. Находившимся внизу сотрудникам милиции удалось спасти ее — натянутый ковер смягчил удар.

Устанавливается причина попытки суицида. В мае 2019 года девочке исполнится 18 лет», — сообщили в МВД.
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