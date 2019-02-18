В Джалал-Абаде злоумышленники, похитив мужчину, потребовали $20 тысяч

Оперативники службы криминальной милиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что человека похитили в Джалал-Абаде 12 февраля. Злоумышленники потребовали от родственников выкуп размером $20 тысяч.

По данным МВД, неизвестные обманом выманили мужчину на улицу, избили и посадили в машину. Когда приятель потерпевшего попытался помочь, его избили и отобрали телефон. Указанный свидетелями государственный номер автомобиля «Хонда Фит» оказался краденым. 13 февраля в милицию поступило сообщение, что из квартиры, расположенной в одном из микрорайонов, доносятся крики о помощи. Оказалось, что там находился похищенный мужчина. Злоумышленники оставили потерпевшего связанным и вышли из дома. Ему удалось освободить руки и позвать на помощь.

По подозрению в похищении правоохранители задержали 20-летнего уроженца Узгенского района Ошской области. По предварительным данным, подозреваемый ранее был судим на территории России.