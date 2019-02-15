В Джалал-Абаде 16-летний подросток пытался покончить с собой

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области пытался покончить с собой 16-летний подросток. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что подростка успел снять с петли его родственник.

«Семья 16-летнего подростка благополучная. Мальчик учится на первом курсе в колледже. Причину попытки суицида он не объясняет. Говорит, возможно, бес попутал. Телесных повреждений на теле мальчика не найдено. Известно, что он приехал в родное село на несколько дней. С.А. попросил маму отвести его к молдо, но та не обратила на это внимания», — отметили в УВД.