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Происшествия

Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в ДТП в Бишкеке

Фото из интернета. Жайнагул Тазабекова

В Бишкеке в ДТП погибла журналист Жайнагул Тазабекова. Информацию об этом подтвердили в УОБДД столицы.

Уточняется, что авария произошла 10 февраля.

«Водитель Т.Т.Н, управляя автомобилем марки Mercedes Benz, двигаясь в западном направлении, на пересечении улиц Ахунбаева и Кырк-Кыз не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате автоаварии супруга водителя Жайнагул Тазабекова от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель с травмами головы госпитализирован», — сообщили в УОБДД.

Журналист Жайнагул Тазабекова работала на КТРК, «Биринчи радио», а также ТРК «Пирамида». У погибшей осталась шестимесячная дочь.
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