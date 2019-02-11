Журналист Жайнагул Тазабекова погибла в ДТП в Бишкеке

В Бишкеке в ДТП погибла журналист Жайнагул Тазабекова. Информацию об этом подтвердили в УОБДД столицы.

Уточняется, что авария произошла 10 февраля.

«Водитель Т.Т.Н, управляя автомобилем марки Mercedes Benz, двигаясь в западном направлении, на пересечении улиц Ахунбаева и Кырк-Кыз не справился с управлением и наехал на препятствие. В результате автоаварии супруга водителя Жайнагул Тазабекова от полученных травм скончалась на месте происшествия. Водитель с травмами головы госпитализирован», — сообщили в УОБДД.

Журналист Жайнагул Тазабекова работала на КТРК, «Биринчи радио», а также ТРК «Пирамида». У погибшей осталась шестимесячная дочь.