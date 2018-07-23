08:52
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Власть

Президент выразил соболезнования родным погибшего журналиста Улана Эгизбаева

Президент Кыргызстана выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста Уланбека Эгизбаева, а также творческому коллективу радио «Азаттык». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков с глубокой скорбью воспринял весть о неожиданной кончине талантливого журналиста Уланбека Эгизбаева.

«Несмотря на молодость, Уланбек Эгизбаев стал автором многих острых журналистских расследований, поднимал злободневные проблемы нашего общества, активно поддерживал нас в борьбе с коррупцией. Он был журналистом-профессионалом, готовым брать на себя ответственность за социальные, моральные и политические последствия своих материалов. Если бы ни нелепая смерть, Уланбек Эгизбаев со свойственным ему умением разоблачал бы еще многих коррупционеров и их неблаговидные дела. К сожалению, общественность, кыргызская журналистика потеряла талантливого журналиста, самоотверженно боровшегося против негативных явлений в нашем обществе», — говорится в соболезновании.

Имя Уланбека Эгизбаева останется в истории кыргызской журналистики, а его активная гражданская позиция и высокий профессионализм послужат примером для молодого поколения.

Сооронбай Жээнбеков

Ссылка:
просмотров: 1037
Версия для печати
Материалы по теме
В МВД напоминают: истинную причину смерти Улана Эгизбаева установит экспертиза
Экспертиза: Предварительная причина смерти Улана Эгизбаева — утопление
Премьер-министр выразил соболезнования родным погибшего Уланбека Эгизбаева
Тело погибшего журналиста Улана Эгизбаева отправили на экспертизу
Популярные новости
Новый замминистра экономики&nbsp;&mdash; приближенный депутата и&nbsp;бизнесмен Новый замминистра экономики — приближенный депутата и бизнесмен
Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на&nbsp;пост мэра Бишкека Коалиция большинства БГК выдвинула Азиза Суракматова на пост мэра Бишкека
Человек из&nbsp;системы. В&nbsp;БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в&nbsp;мэры Человек из системы. В БГК рассказали, почему выдвинули Азиза Суракматова в мэры
В&nbsp;БГК обсуждают кандидатуры на&nbsp;пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова В БГК обсуждают кандидатуры на пост мэра. СДПК предлагает Азиза Суракматова
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы