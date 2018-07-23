Президент выразил соболезнования родным погибшего журналиста Улана Эгизбаева

Президент Кыргызстана выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста Уланбека Эгизбаева, а также творческому коллективу радио «Азаттык». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков с глубокой скорбью воспринял весть о неожиданной кончине талантливого журналиста Уланбека Эгизбаева.

«Несмотря на молодость, Уланбек Эгизбаев стал автором многих острых журналистских расследований, поднимал злободневные проблемы нашего общества, активно поддерживал нас в борьбе с коррупцией. Он был журналистом-профессионалом, готовым брать на себя ответственность за социальные, моральные и политические последствия своих материалов. Если бы ни нелепая смерть, Уланбек Эгизбаев со свойственным ему умением разоблачал бы еще многих коррупционеров и их неблаговидные дела. К сожалению, общественность, кыргызская журналистика потеряла талантливого журналиста, самоотверженно боровшегося против негативных явлений в нашем обществе», — говорится в соболезновании.