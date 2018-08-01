Генпрокурора просят взять под контроль расследование гибели Улана Эгизбаева

Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» просит генпрокурора Откурбека Джамшитова взять под контроль расследование гибели журналиста Улана Эгизбаева. Об этом на пресс-конференции сообщила его глава Толекан Исмаилова.

По ее словам, гражданское сообщество не верит, что Улан Эгизбаев утонул сам.

«Мы не верим результатам экспертизы. Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев должен озвучить реальные причины гибели журналиста. Генпрокурор страны должен взять все журналистские расследования Улана Эгизбаева под контроль. Мы намерены отслеживать это дело», — сказала Толекан Исмаилова.

Она добавила, что в честь журналиста в рамках конкурса на лучший материал о правах человека объявлен спецприз «Улан улансын».

Улан Эгизбаев погиб 22 июля. Предварительная экспертиза показала, что журналист утонул.