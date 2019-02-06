Гражданин Китая пытался незаконно вывезти из Кыргызстана 1 тысячу марок

Гражданин Китая собирался незаконно вывезти с территории Евразийского экономического союза более 1 тысячи почтовых марок. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.











По ее данным, в зале вылета международного аэропорта «Манас» в ручной клади гражданина КНР, следовавшего в Урумчи, выявлены шесть альбомов с почтовыми марками производства разных стран и разных годов производства (1 тысяча 377 штук). При этом на марки не было декларации.

Материалы по этому факту направлены в следственное управление Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.