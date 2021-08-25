Выпущена почтовая марка «30 лет независимости Кыргызской Республики»

30 августа ГП «Кыргыз почтасы» выпустит в обращение новую почтовую марку «30 лет независимости Кыргызской Республики». Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Отмечается, что художником-дизайнером марки стал Каныбек Турумбеков. Дизайн юбилейной марки исполнен в духе национальных традиций. В основе идеи — изображение тундука в виде стилизованного красного процветающего цветка и цифры 30. Объединяют композицию в верхней части марки исходящие лучи солнца — символ чистоты и открытости. Вся композиция помещена в природный мотив: высокие горы Кыргызстана и синее чистое небо.

«Марка несет в себе идею популяризации природы Кыргызстана. Композиция представляет собой развитие и единение республики. В нижней левой части располагаются надписи: «КЫРГЫЗСТАН, KYRGYZSTAN 2021», а в правой стороне номинал почтовой марки — 66 сом. Тираж — 6 тысяч серий, из них 750 без сквозной перфорации. Почтовые марки отпечатаны в Беларуси в издательстве «Белорусский дом печати», — говорится в сообщении.