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Происшествия

Хотела повеситься. В Бишкеке милиционер спас 19-летнюю девушку

В Бишкеке сотрудник полка спецназначения «Шумкар» спас 19-летнюю девушку, которая пыталась повеситься на мосту. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что молодая женщина хотела покончить с собой из-за ссор с мужем.

«Она пришла на мост по проспекту Чингиза Айтматова, привязала веревку к перилам, надела петлю на шею и хотела повеситься, спрыгнув с высоты. В это время сотрудник «Шумкара» Нурлан Кулданбаев обходил территорию. Увидев девушку, он снял с нее петлю и доставил в РОВД. В отделении милиции девушка пояснила, что решила свести счеты с жизнью, потому что ссорилась с мужем, а родители заставляли жить с ним», — сообщили редакции.
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