Милиция просит опознать личность погибшего в ДТП мужчины. Осторожно, фото

ГУВД Чуйской области просит опознать погибшего в ДТП мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что авария произошла на объездной дороге месяц назад. Однако погибшего до сих пор не опознали.
Мужчине европейской национальности 35-40 лет.
Приметы погибшего: рост 165-170 сантиметров, волосы каштановые коротко стриженные, среднего телосложения.
В день смерти мужчина был одет в темно-синие джинсы, белую футболку, шлепки черного цвета.
Всех, кто что-либо знает о личности погибшего, просят сообщить в следственную службу ОВД Токмака по телефонам: