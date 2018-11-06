Милиция просит опознать личность погибшего в ДТП мужчины. Осторожно, фото

ГУВД Чуйской области просит опознать погибшего в ДТП мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что авария произошла на объездной дороге месяц назад. Однако погибшего до сих пор не опознали.

Мужчине европейской национальности 35-40 лет.

Приметы погибшего: рост 165-170 сантиметров, волосы каштановые коротко стриженные, среднего телосложения.

В день смерти мужчина был одет в темно-синие джинсы, белую футболку, шлепки черного цвета.