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Происшествия

Милиция просит опознать личность погибшего в ДТП мужчины. Осторожно, фото

ГУВД Чуйской области просит опознать погибшего в ДТП мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что авария произошла на объездной дороге месяц назад. Однако погибшего до сих пор не опознали.

Мужчине европейской национальности 35-40 лет.

Приметы погибшего: рост 165-170 сантиметров, волосы каштановые коротко стриженные, среднего телосложения.
В день смерти мужчина был одет в темно-синие джинсы, белую футболку, шлепки черного цвета.

Всех, кто что-либо знает о личности погибшего, просят сообщить в следственную службу ОВД Токмака по телефонам: 0313863102, 0701031038 или в «102».
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