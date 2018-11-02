Дело о жестоком избиении детей в Сокулуке отправили на новое рассмотрение. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства Нурлан Тагаев.

По его словам, Чуйский областной суд рассмотрел представление прокуроров на приговор первой инстанции, которая прекратила производство уголовного дела.

«Коллегия Чуйского областного суда удовлетворила представление прокуратуры на незаконный и необоснованный приговор Сокулукского районного суда. Дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию в ином составе суда. Потерпевшими по делу проходят социальные работники», — сказал Нурлан Тагаев.

Напомним, 26 июня в Сокулукском районе отчим жестоко избил двух малолетних падчериц. Он наказывал их за погрешности, ставя коленями на горох, а в этот раз побил железной проволокой. Мужчину задержали и водворили в СИЗО. Мать отказалась писать заявление на гражданского мужа. Это пришлось сделать социальным работникам. Сокулукский районный суд прекратил производство дела так как мать отказалась от частно-публичного обвинения.