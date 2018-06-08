Избитым в Сокулуке женщине и ее детям помогут получить документы

Жительнице Сокулука и ее детям, которых избил отчим, помогут восстановить документы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социального развития.

В ведомстве отметили, что пострадавшие находятся под наблюдением врачей в Сокулукской территориальной больнице. Состояние детей удовлетворительное.

«У женщины нет паспорта, с ее слов, она его никогда не получала. Мы обратились в ГРС для оформления документов на нее и детей. Предложили выучиться на повара или швею. Окажем содействие в трудоустройстве», — рассказала начальник Сокулукского районного Управления социального развития Керимбай кызы Айымкан.

По ее словам, женщине предлагали временно разместиться в кризисном центре, однако она наотрез отказалась. Из местного бюджета им окажут материальную помощь.

Напомним, 5 июня в территориальную больницу Сокулука госпитализировали с различными травмами двоих детей. Их 23-летняя мать заявила, что детей избил их отчим. Позднее стало известно, что житель Сокулука до этого также поднимал руку на них.