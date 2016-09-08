СМИ.kg. Солидарность пока только в планах

Сегодня Международный день солидарности журналистов. В Кыргызстане дата не отмечается. О ней, по правде говоря, знают только сотрудники СМИ, да и то не все. Звучат разные мнения, что журналистский цех на «островке демократии» разрознен и не солидарен. ИА «24.kg» решило обратитьсяк респондентам с вопросом, считают ли они, есть ли эта самая солидарность на «островке демократии» и какие могут отметить ее проявления или, наоборот, как обозначить ее отсутствие и в чем оно заключается?

Улугбек Бабакулов, журналист:

- Во-первых, хотел бы поздравить коллег с международным Днем солидарности журналистов. Во-вторых, говоря о солидарности среди пишущей и снимающей братии, я не буду говорить про коллег из других стран, а акцентирую внимание на «своих». Я не хочу никого обидеть, но солидарностью среди нас и не пахнет. Давно не секрет, что журналисты вынуждены выживать, кто как может, и это печально, потому что подрывает суть журналистской работы – независимость и беспристрастность. Все разбрелись по своим песочницам, разделились на группы по интересам, на тех, кто обслуживает определенных заказчиков, и на тех, кто еще имеет свое мнение. Первым ничего не стоит «топить» коллег, если этого требует «заказчик». Каждый журналист сам за себя, каждый живет по своим понятиям порядочности, честности и непредвзятости. Иногда журналисты объединяются (в смысле, собираются вместе), когда случается что-то трагическое: например, убийство молодого журналиста Алишера Саипова в 2007 году, гибель Геннадия Павлюка в 2009 году. Бывает, что журналисты собираются, чтобы выразить негодование тем или иным решением какого-либо госоргана (обычно ЖК, часто ущемляющего интересы СМИ в целом и отдельных журналистов в частности).

Все это весьма печально. Попытки некоторых коллег создать профессиональный союз журналистов кажутся бессмысленными, а упоминания о солидарности – смешными. Надеюсь, нынешнее состояние в кыргызстанской журналистике временное и обусловлено лишь политическими особенностями в стране. Мне остается пожелать коллегам терпения и здоровья. Надеюсь, когда-нибудь и в Кыргызстане журналистика станет такой, какой должна быть в идеале. И тогда слова о солидарности не будут вызывать саркастическую усмешку.

Гульнара Джурабаева, член ЦИК Кыргызстана:

- Солидарность, которую я наблюдаю среди наших журналистов, основывается на личных взаимоотношениях. Но я думаю, что, прежде всего, солидарность должна проявляться в отношении сотрудника СМИ к его работе. Чтобы у нас, у представителей аудитории, было доверие к журналистам. Если журналист представляет одно мнение, то должен дать площадку и для альтернативного суждения, невзирая на личные договоренности с коллегами по цеху. Только при наличии доверия, о чем я говорила выше, журналистское сообщество будет солидарно и поддержка его членам будет обеспечена.

Игорь Шестаков, главный редактор аналитического ресурса «Регион.kg»:

-Сложно рассуждать о журналистской солидарности в парламентской стране, где большинство СМИ принадлежат политическим партиям, которые ведут борьбу за власть, используя журналистов в качестве основного оружия. Поэтому информационные войны, особенно в ходе выборов, стали в Кыргызстане тенденцией. А это только разделяет медийщиков. Как пример, когда в 2015 году нескольких журналистов Жогорку Кенеш лишил аккредитации, на акцию протеста к парламенту практически никто не пришел. Негативно на журналистскую солидарность влияет и фактическое отсутствие Союза журналистов, который превратился в частную лавочку, и все попытки его реформировать пока безрезультатны. Хотя СЖ мог способствовать солидарности и реально защищать права журналистов. Однако не все так безнадежно, когда недавно наш коллега, ведущий и журналист Евгений Гуськов по состоянию здоровья временно не смог работать, многие коллеги оказали ему моральную и материальную поддержку. Так что все-таки солидарность еще есть.

Алтынай Исаева, юрист ОФ «Институт Медиа Полиси»:

- Абсолютной журналистской солидарности в Кыргызстане нет. Журналистское сообщество разделено на группы, каждая из которых отличается целевой аудиторией, убеждениями и другими факторами. А кроме журналистов, сплоченность в секторе СМИ больше никому не нужна. Особенно невыгодна она властям. В этой связи журналисты должны объединяться. Например, против принятия поправок в закон о СМИ, по которому ряд местных средств массовой информации ограничат в деятельности.

Алмас Турдумаматов, журналист:

- Если говорить об общении журналистов как людей, солидарность присутствует. Между многими журналистами есть личные и дружеские отношения. Но если говорить об общении журналистов как представителей разных СМИ, то здесь, к сожалению, солидарности нет.

Сами журналисты о профессиональной солидарности чаще всего говорят в аспекте возможной опасности для здоровья и жизни, которую предполагает профессия. Когда что-то случается с кем-то из журналистов, все СМИ наперебой начинают писать о том, что случилось. Поэтому журналистская, как и любая другая профессиональная солидарность, — это система коллективной защиты прав, которая может существовать только в обществе с развитыми трудовыми правоотношениями. У нас в стране рынок СМИ слабый. Соответственно и рынок труда журналистов хиленький. У нас сильная зависимость от работодателей. Большинству работников СМИ организации объединяющей, защищающей права журналистов не требуется. В КР финансово независимых СМИ почти нет. У нас СМИ - не бизнес, это «персонал», обслуживающий интересы тех или иных политических или бизнес-группировок.

Для меня журналистская солидарность — это, в первую очередь, поддержка коллег.

Азамат Тынаев, медиаэксперт:

Мне трудно ответить, есть ли у нас пресловутая журналистская солидарность. Но я точно могу сказать, что она нужна. Конечно, каждый понимает ее по-своему, поэтому и у меня нет четких рамок прагматической необходимости нашей солидарности. Особенно из-за того, что на один позитивный пример единения и сплоченности приходится по два-три и более антипримеров корпоративных войн, цеховых скандалов и черного пиара.

Но с такими проявлениями «дикой журналистики» пора серьезно бороться. Деградация определенной части СМИ практически достигла дна. Дальше нам грозят необратимые процессы профессионального разложения и полного забвения общественной миссии прессы и ее этических стандартов. Конечно, в нашей сфере есть и здоровые силы, но и они зачастую сильно дефрагментированы по ряду признаков: государственные - частные, городские - провинциальные, кыргызскоязычные - русскоязычные. А политические предпочтения и «финансовое закулисье» таких СМИ становятся еще большим водоразделом, мешая находить общий язык или договариваться о приемлемых правилах поведения на рынке. Значит, задача - начать политику сближения цивилизованных редакций и журналистов-фрилансеров.

Пока мы даже не приблизились к пониманию того, насколько велик созидающий потенциал журналистской солидарности. Особенно тогда, когда есть реальные вызовы и угрозы нашей профессии. Это и стремительное изменение форматов работы и бизнес-моделей, и усиление вмешательства государства в свободу слова и прессы, которое носит негативный характер чаще, чем можно ожидать. Это и экономические проблемы, и провалы университетского образования. В одиночку никто не выживет, нас спасет только объединение усилий.

Алмамбет Шыкмаматов, депутат фракции «Ата Мекен» парламента Кыргызстана:

- Солидарность есть, потому что журналисты все процессы, происходящие в обществе, пропускают через призму профессионализма и общественного ощущения этих процессов. Я думаю, что независимые журналисты солидарны с реальностью, народом, а зависимые и подконтрольные солидарны с заказчиками «банкета» и режиссерами «театра».